Украина и ее западные «партнеры» признались, что ВСУ потеряли почти пятую частью снаряжения НАТО в ходе контрнаступления. Об этом со ссылкой на западных и украинских чиновников сообщила газета Financial Times.

«Потери от разрекламированного контрнаступления Украины были тяжелыми и ранними ... Киев потерял почти пятую часть снаряжения НАТО, предоставленного для операции», – говорится в материале издания.

26 июля американский журнал Newsweek со ссылкой на западных чиновников сообщил, что ответственность за провальное контрнаступление ВСУ лежит на странах НАТО. Как отмечает источник, члены альянсы не смогли должным образом подготовить украинских военных, из-за чего они терпят неудачи на фронте.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские контрнаступление началось 4 июня. Он подчеркнул, что войска врага не испытывают успехов ни на одном из направлений. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли порядка 26 тысяч человек.

Ранее МИД РФ направил ноту протеста странам, которые бесконтрольно поставляют Украине вооружение и боеприпасы, в том числе натовского образца.