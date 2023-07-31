Financial Times: Украине будет сложнее вступить в Евросоюз, чем в НАТО

Украине будет сложнее интегрироваться в Европейский союз, чем в НАТО, считает колумнист международной деловой газеты Financial Times Тони Барбер.

По его мнению, Украине будет сложно выполнить формальные требования для вступления в ЕС. Наиболее сложными для страны окажутся реформы в правовой сфере и рыночной экономике. Также, отмечает Барбер, государства Евросоюза также не готовы к реформам институтов и законодательства, поскольку на вступление в союз претендуют как минимум девять стран.

«Членство в ЕС может даться Украине даже сложнее, чем вхождение в НАТО», – написал Барбер.

Барбер считает, что Украина может забрать на себя значительную часть дотаций в ЕС (до 65% бюджета), так как страна одновременно является и крупным сельхозпроизводителем, и самым бедным государством в Европе. На данный момент, подчеркнул колумнист, такие дотации ЕС получают страны центральной и восточной частей Европы, которые с большей долей вероятности не захотят видеть такого «конкурента» как Украина.

Официально Украина подала заявку на членство в Евросоюз 28 февраля 2022 года. 30 сентября Киев направил заявку по ускоренной процедуре на вступление в НАТО.

На данный момент в ЕС входят 27 государств, среди которых Германия, Франция, Болгария, Бельгия, Италия, Испания, Польша, Португалия. Последней страной, вступившей в Евросоюз, стала Эстония. Это произошло в 2004 году.