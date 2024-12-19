Financial Times вслед за Time назвала Трампа человеком года

Это не первое подобное признание для Трампа — ранее он уже получал такое звание в 2016 году. В прошлом году титул принадлежал Ларсу Йоргенсену из медицинской компании Novo Nordisk.

Трамп, представляющий Республиканскую партию, стал важной фигурой после своей убедительной победы на президентских выборах 5 ноября в США. Это сделало его первым американским политиком с XIX века, который возвращается в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

Все ведущие СМИ официально объявили о его победе. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис признала свое поражение, а действующий президент США Джо Байден поздравил Трампа с успехом. Инаугурация нового президента состоится 20 января 2025 года.

Ранее лидер французской политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен выразила уверенность в том, что Трамп сможет усадить представителей России и Украины за стол переговоров. Она предполагает, что Трамп способен найти дипломатическое решение текущего конфликта, и сам республиканец заявлял, что намерен урегулировать конфликт всего за один день.

Тем не менее ситуация остается напряженной. Россия считает, что поставки вооружений Украине странами Запада мешают мирным переговорам. Глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров предупредил, что любые грузы с оружием для Украины будут считаться законной целью, подчеркивая, что накачивание этой страны оружием не способствует переговорам.

Ранее Белый дом обвинил избранного президента США Дональда Трампа и его вице-президента Джей Ди Вэнса в попытке остановить работу правительства.