Финляндия допустила отправку на Украину миссии ОБСЕ для контроля за линией прекращения огня

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что на Украину следует отправить миссию под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Это необходимо, считает он, чтобы осуществлять контроль за линией прекращения огня на Украине, сообщает газета Helsingin Sanomat.

Ранее глава Министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен счел преждевременным обсуждение отправки финских миротворцев на Украину, так как Финляндия является «прифронтовой» страной.

Отправка финских военных допустима лишь при условии, что речь идет об операции, где потребуются очень серьезные возможности для применения силы. Финляндия еще не приняла решение по поводу отправки своих солдат на Украину, заключил он.

Ранее сообщалось о том, что Финляндия призвала к объективности в расследовании повреждений кабелей в Балтике.