Глава МИД Финляндии Элина Валтонен призвала к объективному подходу в расследовании случаев повреждения кабелей в Балтийском море, подчеркнув необходимость избегать необоснованных обвинений в адрес России.

На Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен обратила внимание на важность объективности при расследовании недавних инцидентов с повреждением подводных кабелей в Балтийском море. Она подчеркнула, что необходимо основываться на фактах и избегать поспешных обвинений в адрес России. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее российский посол в Финляндии Павел Кузнецов отмечал, что в стране часто связывают различные подозрительные происшествия, такие как аварии в телекоммуникационных сетях или полеты дронов около стратегических объектов, с «российским следом».

Валтонен подчеркнула, что Финляндия, как страна, полагающаяся на верховенство закона, должна подходить к расследованиям с холодной головой и не приписывать все инциденты России.

Министр также отметила необходимость борьбы с судами, которые могут быть причастны к перевозке российских энергоресурсов, поскольку они представляют угрозу для критической инфраструктуры и окружающей среды.

Ранее стало известно о том, что Китай предупредил США о готовности к жесткому ответу в случае давления со стороны Вашингтона.