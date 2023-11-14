Финляндия готовится закрыть движение через КПП на границе с Россией

Министр внутренних дел Финляндии Суоми Мари Рантанен сообщил о подготовке закрытия движения через контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Россией. Об этом он завил 14 ноября на брифинге.

Такие меры, подчеркнул глава финского МВД, связаны с неконтролируемым пересечением границы беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других государств.

Он отметил, что в ближайшее время ведомство подготовит предложения правительству страны. По словам Рантанена, эти меры будут намного «жестче», чем ранее связанные с ограничением времени работы. Также, он подчеркнул, что вопрос с беженцами обсуждался с российской стороной, однако никакой реакции, по его словам, от нее последовало.

На прошедшей неделе из России на границу с Финляндией прибыл 71 посетитель убежища.

С начала специальной военной РФ на Украине российско-финские отношения заметно ухудшились. Власти соседнего государства выступили с открытой поддержкой Киева, а также выделили на нужды ВСУ средства.