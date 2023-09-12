Финляндия хочет продать здание Культурного центра в Санкт-Петербурге
Фото: [suomi-talo.fi]
Финляндия ищет покупателя на так называемый «Финский дом» в Санкт-Петербурге, сообщает Helsingin sanomat.
Принадлежащее финскому государству здание расположено на Большой Конюшенной улице.
Газета утверждает, что Россия затруднила продажу недвижимости, поэтому сделка может оказаться невыгодной. Финское правительство рассматривает вариант бартера.
Ранее в этом здании располагались Институт Финляндии, Культурный центр и финская школа.