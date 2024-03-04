Финляндия и Швеция примут участие в учениях НАТО у границ РФ

Вступившие недавно в состав НАТО Финляндия и Швеция будут участвовать в учениях Nordic Response в текущем году, которые будут проходить возле российских границ.

Швеция фактически стала государством-членом НАТО после того, как Венгрией была ратифицирована заявка страны на вступление. Официальное подписание соответствующего акта произойдет уже в ближайшее время.

Учения в 2024 году пройдут в северных частях Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта. В них будет участвовать свыше 20 000 военных из 13 государств. Учения станут частью больших мероприятий НАТО Steadfast Defender.