Финляндия приступила к детальному изучению проекта по замене железнодорожной колеи российского стандарта (1524 мм) на европейскую (1435 мм), сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на Агентство транспортной инфраструктуры Финляндии.

Согласно представленным планам, новые пути планируется прокладывать либо параллельно существующим, либо использовать технологию четырехрельсового перекрытия.

Предварительная стоимость проекта оценивается в €3,2 млрд евро для северных регионов страны и дополнительно €1,6 млрд —для участка Колари-Сваппаваара.

С технической точки зрения четырехрельсовое перекрытие считается более дешевым вариантом, однако его реализация сопряжена со значительными инженерными сложностями.

Финансирование проекта власти планируют осуществить преимущественно из государственного бюджета Финляндии с возможным привлечением средств Европейского союза (ЕС). Проектные работы уже включены в смету расходов.

Основными преимуществами перехода на европейскую колею глава финского Минтранса Лулу Ранне назвала улучшение транспортных связей с другими странами ЕС и повышение военной мобильности в рамках обязательств перед НАТО.

Дополнительным стимулом является расширение зон заготовки древесины для лесопромышленных компаний. При этом отмечается отсутствие рыночного спроса на прямое пассажирское сообщение между Финляндией и Швецией.

Исторически финская железнодорожная колея шириной 1524 мм досталась стране в наследство от Российской империи. Ранее подобные проекты считались экономически нецелесообразными.

Ранее председатель комитета Государственной думы РФ Светлана Журова прокомментировала заявление Финляндии о победе страны в войне с СССР.