Россия не намерена пересматривать государственные границы с Финляндией, а вопрос территориального размежевания между странами остается исторически закрытым. Такую позицию в комментарии для Pravda.Ru подтвердила первый заместитель председателя комитета Госдумы Светлана Журова, отвечая на провокационное заявление президента Финляндии Александра Стубба о «победе» в войне с СССР.

Раскрывая тему, Журова напомнила о длительном периоде добрососедских отношений между странами, которые характеризовались взаимным уважением и совместными проектами. Она с сожалением отметила, что текущая политическая риторика финской стороны искусственно нагнетает напряженность среди населения, отдаляя две страны друг от друга.

Последствием таких заявлений, как слова Стубба о «сохранении независимости», становится разрушение доверия и создание ложного образа России как государства, заинтересованного в территориальной экспансии. Журова категорически опровергла подобные опасения, подчеркнув, что Россия не имеет и не планирует выдвигать каких-либо претензий к финской территории.

Парламентарий подчеркнула необходимость четкого и последовательного диалога, направленного на развенчание мифов и восстановление взаимопонимания. Как заключила парламентарий, Москва надеется на скорое возвращение к конструктивному сотрудничеству после нормализации политического климата в регионе.

