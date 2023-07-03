Финляндия модернизирует железную дорогу для ускоренной переброски войск к границе РФ

Финляндия модернизирует железную дорогу для ускорения процесса переброса войск НАТО к границе РФ. Об этом сообщило агентство Reuters .

Информационное агентство сообщило, что до прошлого года дорога, проходящая через Швецию и Финляндию, использовалась только жителями стран. Инвестировать средства в обновление дороги планов не было, но ситуация изменилась после начала боевых действий на Украине.

Реконструкция дороги Лаурила – Торнио – Хапаранда планируется к завершению в 2024 году. При возникновении необходимости, модернизация дороги облегчит процесс переброски армии и военной техники НАТО в Кемиярви, находящемся в 1 часе езды от границы с РФ.

В июне Финляндия официально стала частью НАТО. Командующим Силами обороны Финляндии Филипп Лавинь подписал декларацию о завершении военной интеграции страны в НАТО.