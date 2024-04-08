Финляндия считает бои на Украине единственным возможным способом добиться мира и, как следствие, победы над Россией. Такую точку зрения высказал недавно избранный президент страны Александер Стубб.

В беседе с американским телеканалом CNN политик заявил, что пока мирные переговоры по завершению украинского конфликта совершенно не ко времени.

«Единственный способ, которым мы можем достичь мира, - это через поле боя», — заявил он.

В то же время президент Финляндии признал, что украинцы, по сути, уже очень сильно устали от затянувшегося конфликта.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее президент Зеленский ответил на вопрос, почему Украина не приглашает западные армии. Со слов Зеленского, Киев боится, что Москва «поднимет хайп» по всему миру и, таким образом, якобы начнет раскалывать единство стран западных стран.