Финляндия станет первой жертвой в случае конфликта РФ и НАТО

РФ не видит выгоды для Финляндии вступать в НАТО, ведь тогда, если случится конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом, то первой от него пострадает именно Финляндия. Соответствующее заявление сделал российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью для информационного агентства РИА Новости .

Представитель дипломатической миссии подчеркнул, что Россия традиционно рассматривала Финляндию, как нейтрального соседа, и в целом, дружественное государство. Тем не менее вступление Финляндии в НАТО побудило Россию действовать в ответ – в частности, создать Ленинградский и Московский военный округи.

Дипломат отметил, что до этого Финляндия жила хорошо и спокойно, занимая позицию между РФ и НАТО. Теперь же, в случае какой-либо эскалации и конфликта, Финляндия станет первым государством, которому придется встретить РФ, как врага, указал Ульянов.

«Очень этого бы не хотелось, конечно», – подчеркнул он.

Дипломат также напомнил, что Соединенные Штаты и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, с которым военные Штатов получают доступ к военным объектам на финской территории. По мнению представителя дипмиссии, это может стать серьезным вызовом.