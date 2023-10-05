Финны готовятся воевать с Россией при помощи симуляций

Военные в Финляндии готовятся к вооруженному столкновению с российскими ВС при помощи компьютерных симуляций. Об этом сообщил обозреватель Стивен Эрлангер в своем материале для газеты New York Times .

В статье он отметил, что Финляндия ранее не раз участвовала в войне с Россией, и после начала конфликта на Украине, финны решили увеличить количество военных учений и новобранцев.

Эрлангер сообщил, что 2 взвода финских солдат уже участвовало в бою при помощи симуляции: одна атаковала, вторая защищалась. Журналист рассказал, что такая тренировка обычно проводится в реальных условиях и с лазерным оружием.

Прошедший подготовку резервист заявил, что вероятность войны между Финляндией и РФ есть.

Финский генерал Тимо Кивинен, в то же время, посетовал на то, что в его времена к военным относились не так бережно.