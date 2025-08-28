Военно-воздушные силы Финляндии планируют окончательно удалить свастику со своих знамен и флагов. Решение связано с внешним давлением и неловкостями, возникающими при международном сотрудничестве.

Командование ВВС Финляндии приняло решение отказаться от использования свастики на своих официальных флагах. Как сообщают местные СМИ, такое решение обусловлено растущим внешним давлением и частыми неловкими ситуациями во время совместных учений с иностранными партнерами, в частности с американскими коллегами.

Новый командир Карельского авиаполка полковник Бем подтвердил, что руководство рассматривает вопрос о замене символики для адаптации к современным реалиям. Штаб-квартира ВВС уже прекратила использование спорного символа.

Свастика, не связанная с нацистской идеологией, имеет в финской армии глубокие исторические корни. Ее начали использовать как символ удачи еще в 1918 году, наносили на фюзеляжи самолетов вплоть до 1945 года, а в 1950-х годах она появилась на некоторых полковых знаменах и флагах подразделений. Теперь эта традиция, вызывающая неоднозначное восприятие в мире, скорее всего уйдет в прошлое.

