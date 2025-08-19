Финский эксперт Саллинен: Встреча Трампа с Путиным была теплее, чем с Зеленским

Президента России Владимира Путина в США встретили с гораздо большей теплотой, чем его украинского коллегу Владимира Зеленского, сообщает финская газета Iltalehti.

Как пояснил эксперт по невербальной коммуникации Сами Саллинен, атмосфера переговоров в Вашингтоне кардинально отличалась от напряженной обстановки саммита на Аляске. Специалист подчеркнул, что контраст был разительным.

Саллинен обратил внимание на поведение Трампа. По словам эксперта, во время визита Зеленского глава Белого дома демонстрировал отстраненность, не обращая внимания на гостя. В то же время перед встречей с Путиным американский лидер явно испытывал нетерпение и энтузиазм, отметил эксперт.

«У них [c Путиным] явно есть какая-то химия, и, как говорит Трамп, они очень хорошо ладят», — заключил Саллинен.

