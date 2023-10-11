Финский МИД расследует пранк Вована и Лексуса с министром Валтонен

Финский МИД приступил к расследованию по делу о пранке Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров) со звонком при участии главы МИД Финляндии Элины Валтонен. Расследование было начато через день после того, как пранк разлетелся по российским СМИ, передает издание РИА Новости .

В среду СМИ Финляндии сообщили об участии своего министра в пранке российских блогеров, позвонивших ей от имени одного из политиков из Африки. После этого отреагировал и финский МИД, который начал проводить расследование.

В МИД Финляндии заявили, что данный пранк является мошенничеством, так как лицо человека, с которым разговаривала Валтонен, являлось подделкой. Там сообщили о старте расследования и о том, что ведомство больше не допустит повторения подобной ситуации.

Представители также заявили, что министр озвучила общественную позицию своего государства и его актуальный взгляд на актуальные вопросы. Данные обсуждения не являются конфиденциальными или секретными, заключили в сообщении МИД.