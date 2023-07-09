Финский политолог высказался о кризисе дипломатических отношений Финляндии с Россией

Политолог из Финляндии Хенри Ванхахен заявил, что кризис дипломатических отношений между Хельсинки и Москвой наводит на финское правительство мысли о закрытии консульства РФ на Аландских островах. Слова эксперта передало издание Ilta-Sanomat .

Ванхахен считает, что ситуация может пойти в направлении, которое негативно скажется на Финляндии. Политолог подчеркнул, что как финское консульство находится в Петербурге, так и российское находится в Турку. Логичной и симметричной ответной мерой от Хельсинки было бы упразднение консульства РФ на территории Финляндии.

Политолог заключил, что если финское правительство решит закрыть консульства России в Турку и Аландских островах, то велик риск, что российское правительство не оставит подобные действия без ответа.