Финское правительство хочет оставить закрытой границу с РФ

Финское правительство возможно не станет заново открывать КПП на границе с РФ после 14 января. Соответствующее заявление сделали авторы местного издания Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

Решение об открытии одного, либо нескольких КПП на границе с РФ должно быть принято финским правительством уже на этой неделе. При этом оно должно быть сделано не позже, чем за сутки до вступления в силу.

Собеседники сообщили изданию, что местный Кабинет министров хочет оставить пункты закрытыми в случае, если им удастся найти юридические основания для этого. Уточняется, что они планируют сослаться на данные разведки, согласно которым, будет выдвинуто предположение, что РФ пропустит еще больше просителей убежища к границе с Финляндией.

Согласно информации газеты, одним из возможных вариантов является также открыты границы исключительно для граждан Финляндии и РФ. Тем не менее подобные меры могут сработаться лишь в случае, если Москва примет такое же решение, подчеркнули журналисты.