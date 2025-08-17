На болгарских курортах начали «войну» с украинскими беженцами

Фото: [ На болгарском курорте Солнечный берег назревает серьезный конфликт между местными жителями и украинскими беженцами, пишет «Московский комсомолец»./flickr.com ]

На болгарском курорте Солнечный берег назревает серьезный конфликт между местными жителями и украинскими беженцами, пишет «Московский комсомолец».

За последний год демографическая ситуация здесь резко изменилась — теперь на улицах преобладает украинская речь, а русских и болгар стало значительно меньше.

Как отмечает издание, местные жители открыто выражают свое недовольство, ведь улицы некогда популярного международного курорта превратились в украинские анклавы.

Российская туристка, отдохнувшая в этом году на Солнечном берегу, поделилась своими впечатлениями от увиденного. Она отметила, что в одном из местных магазинов даже появилась табличка «Вход только для русских», которую позже пришлось убрать после общественного резонанса.

«Заходишь в супермаркет — кругом гэканье, «шо», «сходим до сыра», «я балдею с этого десерта». Наших почти не слышно, как, впрочем, и болгар. Местные говорят: это уже не болгарские города, а украинские», — рассказала россиянка.

По ее словам, в магазинах работают преимущественно украинские женщины пенсионного возраста, которые общаются с иностранными гражданами «на пальцах».

При этом, отметила москвичка, дети русских туристов и украинских беженцев спокойно играют вместе, в то время как взрослые избегают любого общения.

На наплыв украинцев пожаловались и местные водители такси, у которых теперь беженцы отбирают хлеб. Местным жителям надоели «незваные гости», но и сделать с этим, объяснила туристка, они ничего не могут.

