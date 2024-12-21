Фицо отверг предложение Зеленского проголосовать за €500 млн за вступление Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо предложил ему 500 млн евро из российских активов за то, что тот поддержит вступление Украины в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо предложил ему 500 млн евро из российских активов за то, что тот поддержит вступление Украины в НАТО.

Однако Фицо на предложение главы киевского режима ответил отказом, передает РИА Новости.

Он назвал вступление Украины в альянс абсолютно нереальной идеей.

Встреча глав МИД стран — членов военного блока состоялась Брюсселе в начале декабря. По итогам встречи они не высказались единогласно за вступление Украины в НАТО. До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что приглашение Украины в НАТО означало бы конфликт альянса с Россией.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский отказался обменивать более 600 военнопленных.