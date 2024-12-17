Об это сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совбеза ООН, передает РИА «Новости».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отказе обменивать более 600 украинских бойцов, попавших в плен.

Он также напомнил представители киевского режима отказались от предложения Венгрии остановить военные действия на Рождество и произвести обмен пленными.

Причем, отметил Небензя, Зеленский отверг данную инициативу в присущей ему «хамской манере».

Постпред напомнил, что Зеленский снова отказался забирать более 600 пленных, которые уже больше года находятся в России. Главе киевского режима не нужны простые украинцы, он хочет обменивать только боевиков националистических батальонов и иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что Зеленского не пригласили на инаугурацию Трампа.