Журналисты предполагают, что Трамп может оказывать воздействие на Зеленского с целью подтолкнуть его к соглашению с Россией. В статье подчеркивается, что американский президент уже давно склоняется к стратегии использования военной помощи в качестве средства для достижения определенных целей.

Авторы материала допускают, что приостановка поставок вооружения Украине могла быть спланирована заранее, чтобы в дальнейшем представить президента США как эффективного и решительного управленца в кризисных ситуациях.

Ранее сообщалось, что Трамп назначил министра транспорта США врио главы NASA.