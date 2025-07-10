Focus: Трамп может использовать помощь Украине как рычаг давления
Focus: Трамп намерен давить на Зеленского, угрожая сокращением помощи Украине
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Президент США Дональд Трамп потенциально способен использовать военную поддержку, оказываемую Киеву, в качестве инструмента давления на украинского лидера Владимира Зеленского, сообщило немецкое издание Focus.
Журналисты предполагают, что Трамп может оказывать воздействие на Зеленского с целью подтолкнуть его к соглашению с Россией. В статье подчеркивается, что американский президент уже давно склоняется к стратегии использования военной помощи в качестве средства для достижения определенных целей.
Авторы материала допускают, что приостановка поставок вооружения Украине могла быть спланирована заранее, чтобы в дальнейшем представить президента США как эффективного и решительного управленца в кризисных ситуациях.
Ранее сообщалось, что Трамп назначил министра транспорта США врио главы NASA.