Трамп назначил министра транспорта США врио главы NASA

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении министра транспорта Шона Даффи временно исполняющим обязанности главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом американский лидер написал в своей соцсети The Truth Social.

До тех пор, пока Белый дом не завершит отбор основного кандидата вместо ушедшего с этой должности миллиардера Джареда Айзекмана, Даффи будет контролировать все программы космического агентства и курировать запуск новых проектов.

Трамп в своем заявлении подчеркнул, что Даффи «превосходно справляется с решением транспортных вызовов страны» и уже доказал способность эффективно выстраивать систему управления воздушным движением.

Сам Даффи поблагодарил Трампа за доверие и назвал назначение «выполнением давней мечты» — возглавить одно из ключевых космических ведомств.

В начале июля Трамп сообщил, что миллиардер Илон Маск рекомендовал назначить на должность главы NASA Джареда Айзекмана. Как отметил президент, Айзекман — талантливый специалист, но его политические взгляды не соответствуют духу администрации США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выбрал «секретное оружие» против России.