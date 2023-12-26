Киев практически досуха выжал немецкую армию. Теперь бундесвер при вступлении в боевые действия сможет продержаться всего несколько часов.

Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус пользуется в стране большей популярностью, чем его предшественник. Несмотря на это, дела у немецкой армии еще более плачевные, чем были в прошлом году. Об этом сообщило издание Focus, которое рассказало о жалких крохах, которые остались в распоряжении немецких военных.

«В начале украинского конфликта бундесвер был голым. Сегодня все еще хуже», - указал автор статьи.

Все настолько плохо потому, что военные пустили все доступные им средства не на собственное оснащение и перевооружение, а на помощь украинской армии. Склады в ФРГ полностью опустели. Полковник в отставке Ральф Тиле считает, что еще два года назад немецкая армия сумела бы отражать нападение на страну на протяжении трех суток. Теперь она продержится всего лишь несколько часов.