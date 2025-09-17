Фон дер Ляйен: 19-й пакет санкций ЕС против РФ коснется криптовалют, банков, энергетики

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в новый, 19-й пакет антироссийских санкций будут включены меры, касающиеся криптовалют, банковского сектора и энергетической отрасли. Это заявление было сделано в социальной сети Х, которая запрещена в России.

Как стало известно из публикации газеты Politico, Евросоюз отложил рассмотрение нового пакета антироссийских санкций, который планировалось ввести с 17 сентября. По информации издания, обсуждение санкций против России было отложено из-за того, что внимание Евросоюза переключилось на давление на Венгрию и Словакию с целью уменьшения их зависимости от российской нефти.

«Еврокомиссия вскоре представит 19-й пакет (антироссийских. – Прим. РЕН ТВ) санкций, нацеленный на криптовалюты, банки и энергетику», – написала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также подчеркнула стремление Брюсселя к ускорению процесса отказа от импорта топлива из России.