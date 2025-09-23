Фон дер Ляйен: ЕС планирует полностью отказаться от российской энергии к 2027 году

Евросоюз намерен полностью и навсегда прекратить зависимость от российских энергоносителей к 2027 году. Такой срок после встречи с Дональдом Трампом в Нью-Йорке обозначила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает ТАСС.

Европа официально определилась с датой окончательного ухода от российских энергетических ресурсов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к 2027 году Евросоюз навсегда перевернет страницу импорта газа, нефти и угля из России. Это стратегическое решение было озвучено по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН.

Брюссель уже добился значительного сокращения поставок, переориентировавшись на сжиженный природный газ из США и Катара, а также ускорив внедрение возобновляемых источников энергии. К 2027 году ЕС намерен построить необходимую инфраструктуру и создать устойчивую энергосистему, не зависящую от одних поставщиков.

Ранее сообщалось о том, что в Германии раскрыли, чего ждать в случае конфликта с Россией.