Сколько солдат в день готова потерять Германия? Пугающая цифра от бундесфера

В свете потенциальной эскалации напряженности между НАТО и Россией командование Бундесвера приступило к разработке детальных планов по организации медицинского обеспечения в условиях полномасштабного конфликта.

Как сообщает информационное агентство Reuters, центральным вопросом этих разработок является создание системы, способной справиться с массовым потоком раненых.

По оценкам главного врача вооруженных сил Германии Ральфа Хоффмана, суточные потери личного состава могут достигать тысячи человек. Такой прогноз, как подчеркнул эксперт, напрямую связан с предполагаемой интенсивностью боевых действий с участием немецких контингентов. Для эффективного реагирования на вызовы такого масштаба Хоффман считает необходимым существенное расширение и усиление военно-медицинской службы, чтобы та могла соответствовать будущим оперативным потребностям.

