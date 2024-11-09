Минувшим днем, в пятницу, 8 ноября, журналисты поинтересовались у обоих высокопоставленных еврочиновников, в состоянии ли ЕС поддерживать киевский режим в случае прекращения Украине помощи со стороны США после въезда в Белый дом новой администрации Дональда Трампа.

Фон дер Ляйен не ответила на вопрос прямо, сказав лишь уклончиво, что у Брюсселя якобы существует созданный ранее Фонд Украины в 50 млрд евро в качестве макрофинансовой помощи.

«Кроме того, партнеры по „большой семерке“ согласовали кредит Украине еще на 50 миллиардов долларов США. Это должно поддержать Украину на период по 2026 год», — заявила фон дер Ляйен.

Шарль Мишель, в свою очередь, напомнил репортерам, что Брюссель всегда якобы следовал принципу «ничего об Украине без украинцев». По словам президента Евросовета, ЕС собирается придерживаться этого правила и в дальнейшем.

«Мне кажется, если мы пошлем сигнал России о нашей слабости, то этот сигнал может быть понят и некоторыми другими как возможность нарушать международное право», — добавил он, однако будет ли Евросоюз продолжать в одиночку поддержку Украины — не ответил.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.