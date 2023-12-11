Фон дер Ляйен назвала условия для членства Украины в ЕС

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен перечислила условия для вынесения утвердительного решения о членстве Украины в Евросоюзе. Она заявила, что на предстоящем саммите союза будет обсуждаться не вступление государства в состав, а начало процесса переговоров о нем. Об этом сообщило французское издание Le Parisien .

По словам фон дер Ляйен, на предстоящем саммите блока 14-15 декабря, страны-члены будут обсуждать начало переговоров о вступлении, а не само присоединение Украины. Она также уточнила, что на данное решение в любом случае потребуется время, а само присоединение может случиться только после того, как украинская сторона выполнит условия.

Недавно сообщалось, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан высказался против членства Украины в ЕС. Уточняется, что причиной такой позиции премьера является коррумпированность украинского правительства.