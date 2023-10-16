Фон дер Ляйен обвинили в «воинственном лае» о конфликте в Израиле

Главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен обвинили в применении военной риторики в ходе речи, посвященной конфликту на территории Израиля. О «воинственном лае» фон дер Ляйен высказался французский политик Флориан Филиппо в своих соцсетях .

В посте он указал на то, что о ситуации в ближневосточном регионе мир слышит «только воинственный и неоконсервативный лай» от главы ЕК.

Филиппо считает, что в данный момент Франция должна в первую очередь подумать и позаботиться о мирном населении враждующих государств и думать о том, как деэскалировать конфликт, а не разжигать воинственные настроения.

Недавно глава ЕК посетила Тель-Авив, где у нее прошла встреча с премьер-министром Израиля. Глава государства поблагодарил Евросоюз за оказание поддержки его стране.