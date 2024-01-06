Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с критикой со стороны пользователей соцсети X (бывшее название Twitter) из-за своего заявления о дальнейшем финансировании Украины.

Интернет-пользователи были недовольны подобными высказываниями. Люди напомнили главе Еврокомиссии о том, что Запад продолжает спонсировать нацистов.

«Чьим интересам ты служишь? Почему ты никогда не говоришь о мирных переговорах, как того хотят большинство европейцев?», – написал пользователь под ником ECM Experts.

ZineManiac призвал перестать тратить деньги «впустую» и «на прокси войну США».

«Никто не обращает внимание на укронацистов. Немедленно прекратите использовать украинскую машину по отмыванию денег», – написал пользователь Jean Bonneau.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕК рассматривает альтернативные варианты оказания финансовой помощи Киеву со стороны Европейского союза (ЕС) в случае провала переговоров по выделению таких средств из общеевропейского бюджета. Она отмечала, что перечисленных в конце 2023 года средств должно хватить Украину для покрытия расходов в начале 2024 года.

Страны Запада с начала специальной военной операции регулярно выделяют на нужды Украины средства, а также поставляют на ее территорию оружие и боеприпасы. Министерство иностранных дел РФ направляло таким государствам ноту протеста, однако никакой реакции не последовало.