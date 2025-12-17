Фон дер Ляйен заявила, что Россия напрямую угрожает безопасности стран ЕС
Фон дер Ляйен впала в уныние из-за России
Фото: [соцсети]
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен высказала мнение, что Россия напрямую угрожает безопасности европейских стран. Провокационный пост политик написала в соцсети X.
По словам главы Еврокомиссии, бессрочная заморозка российских активов в ЕС якобы «может кардинально изменить ситуацию для Украины и Европы».
«Россия нацелена не только на Украину. Ее полномасштабная военная экономика представляет собой прямую угрозу нашей национальной и экономической безопасности», — впала глава ЕК в уныние.
Также глава Еврокомиссии вновь заявила, что российские активы останутся замороженными, пока Европейский союз не примет решение об их разморозке. По ее словам, решение о заморозке активов РФ на неопределенный срок может стать переломным моментом для Украины и Европы.
Ранее Бельгия заявила о провале переговоров по замороженным активам.