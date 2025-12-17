В ЕС раскол из-за денег России: Бельгия заявила о провале переговоров по замороженным активам

В Европейском союзе возник серьезный кризис вокруг планов по использованию замороженных российских активов. Постоянный представитель Бельгии Петер Моорс шокировал других послов, заявив, что переговоры по этому вопросу не продвигаются, а откатываются назад. Об этом сообщает Politico.

Амбициозная идея Брюсселя конфисковать доходы от замороженных российских активов и направить их на нужды Украины столкнулась с суровой реальностью внутренних европейских противоречий. Как передает издание Politico, на закрытых консультациях постпред Бельгии в ЕС Петер Моорс сделал коллегам недвусмысленное заявление, констатирующее полный провал текущих дискуссий. По его словам, процесс не просто стоит на месте — он движется вспять.

Данное откровенный вердикт прозвучал накануне саммита лидеров стран-членов, где данный вопрос должен был получить окончательное одобрение. Ранее европейские чиновники уверенно говорили о возможности изымать около €3 млрд ежегодно. Однако юридические сложности, риски для финансовой стабильности евро и отсутствие консенсуса между самими государствами ЕС поставили крест на этих планах.

Ранее сообщалось о том, что США настаивают на использовании замороженных российских активов в «мирном плане» по Украине.