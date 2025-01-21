Фон дер Ляйен заявила о продолжении поддержки Украины со стороны Евросоюза
Фон дер Ляйен: Евросоюз продолжит поддерживать Киев, независимо от позиции США
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжает поддерживать Украину, несмотря на позицию Соединенных Штатов. Ее слова привело РИА Новости.
Политик выступила на Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе и высказалась за продолжение поддержки Украины со стороны Европы.
«Мы уже вложили в ее поддержку порядка 130 миллиардов евро и продолжим ее поддерживать без всяких вопросов», — указала она.
По утверждению фон дер Ляйен, все это делается не только ради безопасности украинцев, но и для того, чтобы обеспечить спокойствие жителей стран, которые входят в Евросоюз.
Ранее сообщалось, что суд Бельгии рассмотрит вопрос наличия иммунитета от судебного преследования у фон дер Ляйен. Глава ЕК без согласования с правительствами государств ЕС приняла решение о закупке вакцин от COVID-19 на 35 млрд евро, и тем самым превысила свои полномочия. Теперь ее обвиняют в коррупции.