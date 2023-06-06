Фонд Wikimedia оштрафовали на 3 миллиона рублей за неудаление материалов из «Википедии»

Мировой судья Москвы Тимур Вахрамеев постановил оштрафовать фонд Wikimedia за неудаление информации об украинском террористическом национальном батальоне «Азов»*, предает ТАСС со ссылкой на решение судьи.

По решению представителя правопорядка, Wikimedia должна выплатить 3 миллиона рублей.

Согласно материалам дела, оглашенным на суде, Роскомнадзор выявил в «Википедии» статью о нацбатальоне. Ведомство потребовало удалить материал, однако администраторы отказались это сделать.

Позднее Роскомнадзор составил протокол об административно правонарушении, который был передан в суд.

В мае фонд Wikimedia подал в суд на Генеральную прокуратуру России и Роскомнадзор с требованием признать незаконными уведомления о нарушении законодательства в распространении информации. Фонд также был не согласен с требованиями Генпрокуратуры РФ ограничить в стране доступ к «Википедии».

Сам портал «Википедия» маркируется в России как ресурс, который нарушает законодательство РФ.

В декабре министр цифрового развития, связи и коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил, что в России появится аналог «Википедии». Он будет называться «Знания» и содержать проверенную информацию, в том числе и о проведении специальной военной операции на Украине.

*внесен в «Единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством террористическими»