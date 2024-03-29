Forbes: Британия передала Киеву Challenger 2 без комплектов брони

Великобритания передала Киеву танки Challenger 2 в качестве военной помощи, но не поставила им дополнительную броню, сообщил обозреватель Дэвид Экс в последнем материале для журнала Forbes .

Автор уточнил, что Лондон не передал Киеву навесные комплекты брони, которые являются дополнительными для британских танков. По предположению Экса, это было сделано из-за того, что эта броня прибавила бы несколько тонн к массе машин и сделала бы их менее маневренными.

Данные танки отличаются плохой проходимостью на мягких поверхностях, указал автор. По его словам, данный факт зачастую приводит к тому, что техника застревает и ее приходится вытаскивать из грунта при помощи других машин.

Еще одной проблемой данных танков является оружие, добавил Экс. Нарезной ствол их пушек становится негодным для применения после полутысячи выстрелов, в то время, как гладкоствольные орудия выдерживают втрое больше, объяснил он. Challenger 2 попросту не подходят для Украины, заключил автор.