Украинские ВС совершили «обреченную вылазку», решив атаковать Курскую область, так как на нее будут потрачены последние резервы армии. Соответствующее мнение выразил обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс в своем материале .

В статье предположил, что возможно, подобной самонадеянной атакой украинская сторона меняет ход боевых действий для одного из фронтов. В то же время, вполне вероятно, что решение было совершенно необдуманным, и на данную атаку были брошены последние резервы боевиков, добавил Экс.

Эксперт по Украине из Black Bird Group Джон Хелин отметил, что Киев решился на азартную игру с очень высокими ставками с подобным решением. Данное решение было принято украинским руководством несмотря на то, что ВСУ и так находятся в удручающем положении, подчеркнул он.

«Надеюсь, Украина имеет четкое представление о целях этой операции», — заключил аналитик.

Ранее посол Антонов призвал Соединенные Штаты прекратить снабжать Киев вооружением.