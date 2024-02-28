Forbes: ВСУ рискуют остаться без снарядов к западным системам ПВО NASAMS и Patriot

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут остаться без снарядов к западным системам противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и Patriot, сообщает журнал Forbes .

Как пишет источник, украинские военные могут в ближайшее время израсходовать все снаряды к указанным системам. ВСУ не получали дополнительные боеприпасы с декабря 2023 года. Они производятся в США.

Журнал отмечает, что ВСУ использовали NASAMS и Patriot для отражения атак российской авиации, поэтому они переместили вооружение к линии фронта.

«Украина рано или поздно — скорее, рано — лишится своих лучших ракет ПВО», — говорится в материале издания.

Также автор статьи отмечает, что недавно батарею NASAMS уничтожили ВС РФ на Украине. В понедельник, 26 февраля, информацию об этом опубликовано Министерство обороны России.

Западная пресса все чаще пишет о том, что у ВСУ истощаются боеприпасы, именно поэтому на поле боя украинская армия испытывает их нехватку. Так, немецкое издание Spiegel сообщало, что Германия отчаянно ищет боеприпасы для Украины. Отмечалось, что ФРГ ищет возможность закупить снаряды по всему миру.

Также газета The New York Times сообщала, что на Западе ожидают краха украинской армии из-за отсутствия помощи в 2024-м году. Отмечалось, что украинские системы ПВО могут продержаться без новых поставок до марта.