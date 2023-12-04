Forbes: ВСУ создали танковую бригаду, которая неспособна наступать

В статье Экса речь идет о 5-ой танковой бригаде ВСУ, которую украинские ВС создали накануне. Он сообщил о том, что документально бригада существует уже 7 лет, но на деле появилась она только сейчас.

По мнению эксперта, ожидать масштабных танковых атак от новой бригады не стоит. Объяснил он это переходом конфликта в позиционную фазу, а также слишком большими рисками для украинской техники при попытках прорвать заминированные линии обороны, выстроенные российскими ВС.

Экс также отметил, что данная угроза растет благодаря российским БПЛА, которые начинены взрывчаткой. Он подчеркнул, что техника РФ будет способна поразить немецкие Leopard-1, которыми, предположительно, будет укомплектована новая бригада.

От новой бригады не стоит ждать масштабных атак и того, что большое количество техники будет атаковать позиции ВС РФ в ближайшее время или вообще когда-то, заключил эксперт.