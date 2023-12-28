Украинская морская пехота, которая снабжала личный состав украинских ВС возле Крынки на левом берегу Днепра, потеряла 50 лодок за 1,5 месяца. Соответствующее заявление со ссылкой на данные разведаналитика Эндрю Перпетуа сделал обозреватель Дэвид Экс в своем материале для журнала Forbes .

Недавно президент РФ Владимир Путин сообщал о том, что командованием было принято решение отойти на несколько метров в Крынках для того, чтобы уберечь состав от лишних потерь. В свою очередь, украинские солдаты зашли на часть левого берега, что по их словам, стало дорогой в 1 конец.

В своем материале Экс напомнил, что прошло 6 недель с момента, как украинские ВС форсировали Днепр, заняв плацдарм в Крынках. Он привел информацию Перпетуа, согласно которой, украинская сторона потеряла 50 лодок за этот период.

Автор отметил «странность» последней потери, когда российский БПЛА со взрывчаткой поразил вражеский БМК-Т, предназначенный для перевозки паромов. Аналитик отметил, что факт использования данных суден украинцами отнюдь не говорит о намерении ВСУ построить в участке понтонные мосты. По его мнению, данное средство использовались лишь потому, что было одним из последних плавсредств в наличии.

Он также отметил, что чем больше лодок теряет украинская сторона, тем больше будут отчаиваться военные и народ страны. Закономерно вырастет и количество «странных» судов, которые будет использовать Киев, предрек Экс.