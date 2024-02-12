Fox News: беседой с Карлсоном Путин показал полное превосходство над Байденом

Президент России Владимир Путин использовал интервью с американским обозревателем Такером Карлсоном в том числе и для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать свое полное превосходство над своим коллегой Джо Байденом, считает ведущий шоу на Fox News заявил Грег Гатфельд.

Комментируя беседу Карлсона с Путиным Гатфельд отметил, что Путин показал простым американцам, насколько всегда важна национальная идентичность.

«Тогда как наш президент разваливается в режиме реального времени», — сыронизировал ведущий.

По словам Гатфельда, используя разговор с американским журналистом Такером Карлсоном как площадку был услышанным за океаном, Путин «снова и снова гремел реальными историческими фактами».

Напомним, только за первые сутки интервью Путина Карлсону набрало в социальных сетях более 150 млн просмотров и миллионы восторженных комментариев простых американцев, которых поразили смелость журналиста и искренность российского президента.

В Кремле же подчеркнули, суть беседы заключалась в том, чтобы живущие в странах Запада граждане услышал российскую версию происходящего на Украине.