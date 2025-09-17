Fox News: гражданский борт чуть не столкнулся с летящим в Британию авиалайнером Трампа

По информации телеканала Fox News, гражданский авиалайнер Spirit Flight 1300 не выходил на связь с диспетчером и едва не столкнулся с самолётом Air Force One, на борту которого находился президент США Дональд Трамп.

Инцидент произошёл, когда оба самолёта находились над Лонг-Айлендом. В этот момент американский президент направлялся в Великобританию, а Spirit Flight 1300 следовал из Форт-Лодердейла в аэропорт Бостона.

«Spirit 1300, поверните направо немедленно, прямо сейчас», – телеканал приводит слова авиадиспетчера нью-йоркского центра.

Диспетчер неоднократно пытался связаться с экипажем гражданского самолета и сообщить о необходимости изменить маршрут, но ответа не было.

В авиакомпании Spirit Airlines отметили, что пилоты действовали в соответствии с установленными протоколами. Задержку в ответах объяснили тем, что их основная задача — управление воздушным судном, а не ведение радиосвязи.

Напоминаем, что 16 сентября глава Белого дома Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Великобританию. Вместе с ним в поездке участвует первая леди Мелания Трамп.