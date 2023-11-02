Fox News: команда Байдена пытается отстрочить поражение ВСУ

Ведущая телевизионного канала Fox News Лора Ингрэм заявила, что попытки команды президента США Джо Байдена объединить украинский и израильский пакеты помощи являются «циничной политической уловкой». Соответствующее заявление Ингрэм сделал в эфире телеканала, который был опубликован на видеохостинге YouTube .

Ведущая выразила мнение, что так власти Соединенных Штатов пытаются отсрочить фиаско украинских ВС. Исходя из этого, Ингрэм предложила отправить западное оружие сразу в РФ, ведь страна «все равно его получит».

Она заявила, что на данный момент даже ярые «ястребы войны» не могут аргументированно объяснить свою позицию в сторону Украины. Ингрэм заявила, что никто не верит главе Пентагона Ллойду Остину, когда тот говорит, что американский инспектор по аудиту помощи ВСУ проделает «прекрасную работу».

Ингрэм заключила, что администрация Байдена не желает реального отслеживания денег, отправленных Украине. Она считает, что у США нет идей, как спасти Украину или победить РФ.