Fox News: назначение Фицо премьер-министром Словакии может подорвать хрупкое единство Евросоюза и НАТО

Назначение Роберта Фицо премьер-министром Словакии может ознаменовать резкий поворот во внешней политике страны и пошатнуть хрупкое единство в Европейском Союзе и НАТО, пишет Fox News.

Вчера Роберт Фицо в четвертый раз был назначен премьер-министром страны. Его партия Smer победила на выборах. Для достижения парламентского большинства Фицо вновь воссоединиться с Петером Пеллегрини, который ранее был членом Smer, а затем создал свою партию Hlas. Согласно договоренностям, Пеллегрини возглавил парламент страны.

Словакия, имеющая общую границу с Украиной, до сих пор была твердым сторонником Киева, предоставляя оружие и открывая свои границы для беженцев, спасающихся от войны, отмечает издание.

Теперь ситуация наверняка изменится. Фицо поклялся проводить «суверенную» внешнюю политику. Он выступает против санкций ЕС в отношении России, сомневается в том, что Украина сможет вытеснить российские войска, и хочет воспрепятствовать вступлению Украины в НАТО. Фицо предложил, чтобы вместо отправки оружия Киеву ЕС и США использовали свое влияние, чтобы склонить Россию и Украину к заключению мирного соглашения.