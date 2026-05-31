Fox News показал комнату Трампа: снимок с Путиным висит, других лидеров нет

В Пальмовой комнате Белого дома, где Дональд Трамп любит показывать официальную резиденцию гостям, среди четырех фотографий с нынешним хозяином лишь одна — групповой снимок. И на нем американский президент запечатлен вместе с российским коллегой Владимиром Путиным. Этот кадр, сделанный после переговоров в Анкоридже, привлек внимание журналистов, обративших внимание на сюжет Fox News.

Американский телеканал Fox News показал, как Дональд Трамп проводит экскурсию по Белому дому для своей невестки Лары Трамп. В объектив камеры попала Пальмовая комната — одно из парадных помещений резиденции, где хозяин разместил свои личные фотографии. Журналисты РИА Новости внимательно изучили кадры и сделали неожиданное наблюдение.

Всего на стенах комнаты висят четыре снимка с участием 47-го президента США. Три из них — одиночные портреты, где Трамп изображен сам по себе. И лишь одна фотография показывает его в компании другого человека. Этим человеком оказался президент России Владимир Путин.

Кадр был сделан 15 августа прошлого года во время встречи лидеров двух стран в городе Анкоридж, штат Аляска. Переговоры завершились совместной пресс-конференцией, где Путин пригласил американского коллегу посетить Москву. Трамп тогда не исключил такой возможности, назвав поездку вполне реальной.

Прошло почти десять месяцев, но приглашение остается в силе. В мае 2026 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что двери Москвы для Дональда Трампа по-прежнему открыты. По его словам, Владимир Путин всегда будет рад видеть зарубежного коллегу в российской столице. Пока же единственным публичным напоминанием о той аляскинской встрече остается снимок в Пальмовой комнате — там, где американский лидер хранит самые личные и, судя по всему, самые значимые для себя изображения.