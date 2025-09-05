Fox News: Трамп в пятницу переименует Пентагон в «министерство войны»

Глава Белого дома Дональд Трамп в наступившую пятницу, 5 сентября, подпишет указ о переименовании Министерства обороны в «Министерство войны» в качестве дополнительного названия, сообщает Fox News со ссылкой на официальные источники в Белом доме.

Это решение акцентирует внимание на желании администрации вернуть военную символику в рамках более широкой инициативы по укреплению «воинского духа» в американском оборонном ведомстве.

Президентским указом действующему министру обороны Питу Хегсету предписывается принять дополнительный титул «Министр войны». Также ему поручается инициировать законодательные и административные шаги для официального утверждения данного изменения.

Вывески и информационные материалы Пентагона требуют немедленного обновления. Зал для брифингов по связям с общественностью следует переименовать в «Военный аннекс Пентагона».

В информационном бюллетене Белого дома утверждается, что данное изменение направлено на «восстановление исторической ясности» и укрепление боевой идентичности американских вооруженных сил.

Министерство войны официально называлось так в последний раз в 1947 году, когда Пентагон пережил масштабную послевоенную реорганизацию.