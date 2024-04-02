FP: НАТО не хватает ресурсов для противостояния РФ в Арктике

Государствам-членам НАТО не хватает ресурсов для противостояния РФ в Арктике даже после того, как альянс расширился в северном направлении. Соответствующее заявление сделал аналитик Лиселотт Одгаард в своем материале для издания Foreign Policy .

В своей статье эксперт указал на то ,что несмотря на появление новых членов в альянсе в виде Финляндии и Швеции, НАТО все еще не хватает военного присутствия на северном направлении, что делает невозможным противостояние РФ в Арктике для альянса.

Аналитик также отметил, что США, Канада, Дания, Швеция и Финляндия не вели подготовку своих ВМФ к операциям в высоких широтах, а флота Норвегии не хватит ресурсов для единоличного обеспечения фланга НАТО в Арктике.

Одгаард выразил мнение, что текущих возможностей НАТО не хватит для того, чтобы выявить российские атомные субмарины в Арктике. По большей части, считает аналитик, блоку не достает оснащенных ПВО и противолодочным вооружением кораблей, которые могли бы эффективно действовать в окружении льда и айсбергов.