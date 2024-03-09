FP: Украина не может ремонтировать стволы гаубиц M777 из-за американских законов

У компаний на территории Украины отсутствует разрешение на ремонт стволов американских гаубиц М777 в соответствии с законодательством Соединенных Штатов. Об этом сообщается в новом материале журнала Foreign Policy.

Журналисты сообщили, что у украинских компаний нет разрешения на починку стволов гаубиц в соответствии с законами Штатов об экспорте. В материале отмечается, что компании могут попытаться скопировать стволы ради починки, но тогда они рискуют нарушить права интеллектуальной собственности, что также повлечет проблемы с законом для них.

В то же время эксперты с разрешением не могут отправиться на Украину для помощи в ремонте на фоне ограничения перемещений американских дипломатов без разрешения со стороны Белого дома. Уточняется, что данное ограничение распространяется, в том числе, и на подрядчиков.