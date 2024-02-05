FP: запрет Байдена на экспорт СПГ стал подарком для Путина и напугал Евросоюз

Решением о запрете поставок СПГ президент США Джо Байден сделал подарок своему коллеге из РФ Владимиру Путину и напугал ЕС. Об этом сообщили журналисты из Foreign Policy в своем материале.

Сообщается, что решение администрации Байдена разозлило местную партию республиканцев и напугало европейских союзников страны, сильно зависящих от энергоносителей из Штатов.

В издании также отметили, что Байден своими действиями ослабляет мировую энергобезопасность и мешает усилиям по помощи европейскому миру в снижении зависимости от энергоносителей из РФ. Это по мнению журналистов и является подарком для президента России.

На европейском и азиатском континентах высказались против приостановки и подчеркнули, что это может грозить возможности найти альтернативные энергоисточники из-за зеленого курса и отказа от российских носителей, заключили авторы.